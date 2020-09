Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de rechtbank van Leeuwarden laten weten dat de criminele burgerinfiltrant die is ingezet in een drugszaak tot nu toe 77.060 euro heeft ontvangen voor zijn werk. Dit bedrag zal nog oplopen.

In maart van dit jaar maakte het OM bekend dat voor de arrestatie van een groep mannen gebruik is gemaakt van een criminele burgerinfiltrant (CBI). De elf verdachten zouden bij de internationale handel in drugs betrokken zijn. In het onderzoek werden partijen speed en wapens in beslag genomen.

De officier van justitie herhaalde woensdag dat de inzet van de CBI noodzakelijk was om door te dringen tot de groep verdachten, vanwege hun "gesloten houding". De officier liet weten dat politie-infiltranten er niet in slaagden om afspraken te maken met een van de verdachten. Alleen de CBI werd vertrouwd, aldus de officier.

De CBI is volgens het OM vanaf maart 2019 ingezet. In eerste instantie ontving hij 50 euro per uur. Toen het traject intensiever werd en langer duurde, werd dit bedrag verhoogd naar 70 euro. Ook ontving hij 15.000 euro tipgeld. In juli was 77.060 euro uitgekeerd aan de infiltrant, die wordt aangeduid met A-4110.

Dit bedrag zal nog oplopen doordat de CBI ook wordt betaald voor de uren waarin hij wordt verhoord bij de rechter-commissaris. Het OM zegt ook de kosten van de advocaat van de burgerinfiltrant te betalen. De officier van justitie zegt dat alle stukken ter onderbouwing van de betaling zijn toegevoegd aan het dossier en dus voor iedereen inzichtelijk zijn.

Minister gaf toestemming voor inzet infiltrant

Daarnaast hebben het College van procureurs-generaal, het hoogste orgaan binnen het OM, en de minister van Justitie en Veiligheid toestemming gegeven voor de inzet van de burgerinfiltrant.

CBI's mogen alleen onder strikte voorwaarden ingezet worden. Dit heeft alles te maken met de IRT-affaire in de jaren negentig. In die tijd werden onder toeziend oog van justitie met hulp van criminele infiltranten drugs doorgelaten. Zo hoopte het OM zicht te krijgen op wie de nieuwe hoofdrolspelers in het criminele milieu waren na de dood van Klaas Bruinsma in 1991.

De advocaten van de verdachten twijfelen of de inzet van de burgerinfiltrant wel noodzakelijk was en of aan alle vereisten is voldaan.