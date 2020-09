Er zijn in de afgelopen jaren meer meldingen over verkrachting bij de politie terechtgekomen, maar het aantal aangiften, rechtszaken en veroordelingen stijgt niet even hard mee, meldt onderzoeksjournalistiekplatform Investico woensdag na onderzoek in opdracht van Trouw en De Groene Amsterdammer.

Het aantal meldingen over verkrachting steeg van 1.245 in 2013, het eerste jaar waarin de cijfers landelijk werden bijgehouden, naar 2.000 in 2019. Het aantal meldingen dat tot een aangifte leidt, daalde tussen 2015 en 2019 echter van 49 naar 38 procent.

Bij een melding is er niet automatisch sprake van een aangifte. Eerst vindt er een informerend gesprek plaats met iemand van de zedenpolitie, die met de persoon die de melding doet de slagingskans van een eventuele aangifte inschat.

Het bespreken van de slagingskans van een aangifte kan slachtoffers mogelijk onbewust ontmoedigen om aangifte te doen, concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid in juni.

Een op de vijf aangiften leidt tot veroordeling

De korpsleiding van de politie verklaart in gesprek met Trouw dat er wellicht een andere oorzaak is dat een melding over verkrachting niet altijd tot een aangifte leidt. "Mensen worden mondiger en melden zich eerder bij de politie om aangifte te doen. Maar misschien constateren we dat er geen strafbaar feit is gepleegd of dat daarvoor te weinig bewijs bestaat", aldus een woordvoerder tegen de krant.

Als een melding tot een aangifte leidt, strandt deze in bijna 60 procent van de gevallen bij het Openbaar Ministerie, veelal vanwege een gebrek aan bewijs. Dat percentage is, ondanks de toename van het aantal meldingen, de afgelopen jaren gelijk gebleven.

Het aantal verkrachtingszaken dat voor de rechter komt, varieerde in de afgelopen jaren tussen de 130 en 180 per jaar, waarbij een op de vijf aangiften uiteindelijk tot een veroordeling leidde.