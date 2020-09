Een gearresteerde man is dinsdagavond onwel geworden en overleden bij een cellencomplex in Amsterdam, meldt de politie op Twitter.

De man werd eerder op de avond aangehouden bij een restaurant op de Burgemeester Vening Meineszlaan in het stadsdeel West, omdat hij daar mensen lastigviel. Hij oogde verward en ging ook het gevecht aan met agenten. Eén agent raakte gewond en de arrestant brak zelfs zijn boeien.

In het cellencomplex werd de man onwel, waarna de politie geprobeerd heeft hem te reanimeren. De arrestant werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar uiteindelijk bleek dat hij was overleden.

Zoals gebruikelijk is bij de dood van een arrestant, is de Rijksrecherche een onderzoek gestart. Totdat het onderzoek is afgerond, worden er geen verdere uitspraken gedaan over de zaak.