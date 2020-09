Een vaccin lijkt steeds dichterbij te komen, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond tijdens de persconferentie over het coronavirus. Daarom vraagt hij Nederlanders "nog even vol te houden".

Inmiddels zijn met vijf leveranciers afspraken gemaakt voor het leveren van vaccins. "De eerste testresultaten zijn bemoedigend. We hopen de eerste vaccins in de eerste maanden van 2021 te ontvangen", aldus De Jonge tijdens de persconferentie.

"We moeten het nog even volhouden. Voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap of een longziekte. Juist omdat het virus onderscheid maakt, hebben we saamhorigheid nodig. We zullen deze crisis alleen als één samenleving te boven komen."

Ondanks dat De Jonge een vaccin als "de beste kaart" ziet, benadrukt hij dat er ook wordt ingezet op onderzoek naar behandelmethodes. Dit voor het geval er geen vaccin komt.

Kabinet zet in op test- en traceerbeleid

Het kabinet gaat zich de komende maanden inspannen om het test- en traceerbeleid te verbeteren, bleek al vlak voor de persconferentie uit een Kamerbrief van De Jonge.

Daarnaast wil het kabinet duidelijker zijn in de communicatie rond de verspreiding en bestrijding van het coronavirus. Daarom komt er een "regionaal inschalingsniveau" waar mensen duidelijker dan voorheen kunnen zien hoe het ervoor staat in hun regio.

Eerder op dinsdag bleek dat het aantal besmettingen in Nederland stabiliseert. Afgelopen week werden er 3.597 Nederlanders positief getest op het coronavirus. Dat zijn er vrijwel evenveel als de week ervoor (3.588).

"Het houden aan de afspraken en maatregelen resulteert nu in een positief effect", lichtte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toe in gesprek met NU.nl. "Maar dat neemt niet weg dat we wekelijks nog steeds meer dan 3.500 positief geteste mensen registreren."

Twee weken geleden gaven Rutte en De Jonge voor het laatst een persconferentie. Omdat het aantal besmettingen toen nog fors toenam, adviseerden ze met klem om thuis geen feestjes meer te geven. Ook het advies om zoveel mogelijk thuis te werken werd toen voor onbepaalde tijd verlengd.

Ongeveer zes maanden geleden brak COVID-19 in Nederland uit. Volgens de oorspronkelijke routekaart van het kabinet zouden veel maatregelen per 1 september worden versoepeld.