Wijkagenten in middelgrote steden en landelijk gebied hebben "nauwelijks tijd om te investeren in hun contacten in de buurt", waardoor hun kennis over de wijk afneemt. Hierdoor is er volgens een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid te weinig informatie voorhanden om in te grijpen voordat het onveilig wordt.

Steeds vaker moet de politie repressief optreden en komen ze pas in actie als een situatie al uit de hand is gelopen, zo zegt de inspectie. "Dit is een zorgwekkende ontwikkeling voor de effectiviteit van de politie."

Wijkagenten worden te vaak ingezet voor noodhulp. Ook het grote aantal meldingen over verwarde personen zorgt voor een flinke belasting, aldus de Inspectie Justitie en Veiligheid.

"De informatiepositie van de politie holt verder uit door het verdwijnen van gespecialiseerde teams. Zij wordt voor haar informatie steeds afhankelijker van de gemeenten." Maar gemeenten zijn vanwege de privacywetgeving terughoudend met het delen van informatie over verwarde personen en "jongeren die buiten de boot dreigen te vallen".

De inspectie zegt dat de politie verandert van een organisatie die dankzij contacten in de wijk problemen kan voorkomen in "een organisatie die repressief optreedt als de problemen zich voordoen".

Grapperhaus: Rapport bevestigt het beeld

De Inspectie Justitie en Veiligheid adviseert justitieminister Ferd Grapperhaus in gesprek te gaan met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als signalen over verwarde personen eerder opgepikt kunnen worden, kunnen ze sneller worden doorgegeven aan zorginstanties. Dat zou een deel van de werkdruk bij de politie kunnen wegnemen.

Grapperhaus laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het rapport het bestaande beeld bevestigt. "Ontwikkelingen binnen en buiten de politie maken duidelijk dat de nabijheid en verbondenheid van de politie met de wijken geen vanzelfsprekendheid is", aldus de minister.