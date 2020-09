Het KNMI heeft dinsdag samen met het Britse weerinstituut Met Office en het Ierse Met Éireann een lijst met stormnamen voor het komende seizoen gepubliceerd. De eerste storm van het in september beginnende seizoen krijgt de naam Aiden. Het Nederlandse instituut heeft onder meer de namen Christoph, Evert en Klaas ingebracht.

Het is de tweede keer dat de weerinstituten gezamenlijk een lijst met stormnamen publiceren. Het KNMI heeft zich vorig jaar aangesloten bij de Britse en Ierse weerdiensten, die als sinds 2015 samen stormen van een naam voorzien. Daarom krijgen ook stormen in Nederland, waarvoor code oranje of rood voor windstoten geldt, een naam. De namen moeten mensen bewuster maken van het gevaar van stormen, stelt het KNMI.

De eerste Nederlandse naam in de alfabetische lijst is Christoph en verwijst naar de Christophorus Buys Ballot, de oprichter van het KNMI. Ook de stormnamen Evert en Minne komen voor in de lijst. Deze namen zijn gekozen ter ere van de winnaars van twee Elfstedentochten.

Overige Nederlandse namen zijn Klaas (refererend aan Klaas Rienk Postma, die ten tijde van de Watersnoodramp in 1953 KNMI-meteoroloog was), Fleur en Julia.

In het afgelopen stormseizoen kregen meerdere stormen in Nederland een naam. De eerste storm (Ciara) leidde in februari tot miljoenen euro's schade in het land. Storm Francis, de eerste zomerstorm van het jaar, zorgde vorige week voor flinke windstoten in het land.

De lijst met stormnamen voor het komende seizoen. De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt om te voldoen aan de internationale afspraken over de benaming van stormen. (Bron: KNMI, Met Office en Met Éireann)