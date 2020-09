Een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Ahmet G. bij liquidaties en internationale drugshandel heeft dinsdag geleid tot een strafeis van drie jaar cel voor betrokkenheid bij witwassen. Medeverdachte Hasan M. hoorde het Openbaar Ministerie (OM) 2,5 jaar eisen.

Al in 2015 kreeg het Team Criminele Inlichtingen (TCI) informatie over de vermeende betrokkenheid van G. bij internationale drugshandel en liquidaties die zouden voortkomen uit gerelateerde conflicten.

De inmiddels 57-jarige G. werd geschaduwd en uit flarden van afgeluisterde gesprekken kon worden afgeleid dat hij mogelijk bij drugshandel betrokken is. In gesprek met leden van motorclub Satudarah sprak G. volgens het OM over "bakken" (containers), "1.200 kilo" en een eigen terrein in de haven van Antwerpen waar op bepaalde dagen een specifieke douanier werkzaam was.

G. overleefde in maart 2019 in Amstelveen een aanslag op zijn leven. Ook medeverdachte M. werd gevolgd middels een peilbaken onder zijn auto.

"Het vermoeden van betrokkenheid bij ernstige misdrijven (liquidaties, red.) van G. is niet bevestigd", aldus de officier van justitie dinsdag. "De belastende gesprekken (over drugshandel, red.) zijn onvoldoende voor concrete verwijten, maar die zijn er wel als het gaat om witwassen."

Verdachte zou niet betrokken zijn bij bedrijf

Uit het onderzoek bleek dat G. stond ingeschreven als bestuurder van een schoonmaakbedrijf dat eveneens sloop- en bouwwerkzaamheden zou uitvoeren. Volgens het OM zijn door de verdachte en zijn vriendin echter nooit werkzaamheden uitgevoerd voor het "valsefacturenfabriekje".

"Een vehikel om voor legaal en giraal inkomen van G. en zijn partner te zorgen, zodat zij zonder problemen een hypotheek konden krijgen en in een dure BMW-leaseauto konden rijden", concludeert de officier van justitie.

M. zou als onderaannemer opdrachten hebben uitgevoerd en liet vervolgens G. de facturen indienen. Het schoonmaakpersoneel zou contant zijn betaald.

In totaal zouden de mannen 1,1 miljoen euro hebben witgewassen. G. en M. ontkennen betrokkenheid bij witwassen en zeggen dat er sprake is van een legale bedrijfsvoering. Hun advocaten komen later op dinsdag aan het woord.