Bijna drie kwart van de kinderproducten in Nederlandse supermarkten past niet in een gezond voedingspatroon voor kinderen. Ook wordt bij een kwart van deze producten kindermarketing gebruikt, concludeert UNICEF op basis van grootschalig onderzoek dat dinsdag is gepresenteerd.

UNICEF analyseerde tweeduizend kinderproducten in verschillende supermarkten en keek of deze pasten binnen de richtlijnen voor gezonde voeding van het Voedingscentrum.

Het kinderfonds van de VN beklemtoont dat goede voeding een kinderrecht is. "Voor veel kinderen is goed gevoed zijn geen dagelijkse realiteit", zegt Suzanne Laszlo van UNICEF. "Ze eten te weinig van wat goed voor ze is en te veel van wat ze niet nodig hebben. Dit maakt ze vatbaar voor bijvoorbeeld diabetes en overgewicht."

Het RIVM bevestigt de zorgen van UNICEF. Uit onderzoek blijkt dat 95 procent van de kinderen in Nederland niet voldoende groente per dag eet. Vier op de vijf kinderen eten niet voldoende fruit en één op de vijf kinderen drinkt vrijwel dagelijks suikerhoudende frisdranken.

'Reclames voor kinderproducten bevatten onwaarheden'

Ook is gekeken naar de promotie van kinderproducten in (online) folders en de marketing op de verpakking. "Door eerlijker te communiceren over producten en door op te roepen om te stoppen met het gebruik van kindermarketing, maken we het ouders makkelijker om de juiste voedingskeuzes te maken", aldus Laszlo.

Het Voedingscentrum, dat namens de overheid in Nederland toezicht houdt op voedsel en voeding, zegt in een reactie aan NU.nl niet verbaasd te zijn over de uitkomsten van het onderzoek. "Het is altijd goed om nogmaals aandacht te vragen voor de ongezonde kinderproducten, maar het is al langer bekend dat de meeste producten in deze categorie niet aan de criteria voor gezonde voeding voldoen", aldus een woordvoerder.

'Laat kinderen na eerste verjaardag eten wat de pot schaft'

Het advies van het Voedingscentrum aan ouders is om zo min mogelijk aparte producten voor kinderen aan te schaffen. "Het kan geen kwaad om af en toe als tussendoortje een maaltijdpotje te geven. Maar wij raden aan kinderen na hun eerste verjaardag gewoon mee te laten eten met wat de pot schaft", legt de zegsvrouw uit.

"Kinderen kunnen vanaf dat moment bijna alles eten wat volwassenen ook eten. En op die manier leer je kinderen op de meest natuurlijke manier aan om gezond en voedzaam eten tot zich te nemen."

CBL: Je kan ook genoeg gezonde etenswaren kopen

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de belangenbehartiger van de levensmiddelenindustrie, stelt in een reactie dat "in Nederlandse supermarkten een geweldige hoeveelheid gezonde en veilige producten liggen, waaronder verse groenten en fruit, waarmee kinderen gezond en verantwoord kunnen opgroeien. Er is wat dat betreft geen land waar kinderen beter kunnen opgroeien dan Nederland."

Het CBL vindt het dan ook jammer dat Unicef zich in het onderzoek beperkt tot specifieke 'kinderproducten', terwijl deze producten vaak niet de basis van een menu zijn. "Appels, snoeptomaatjes, melk en volkoren brood zijn er immers ook voor kinderen. En ze zijn ook nog eens regelmatig in de aanbieding. In de supermarkt staat niets een gezonde keuze in de weg", aldus een woordvoerder van de club.