ProRail en NS zijn begonnen met het rookvrij maken van alle perrons op de Nederlandse treinstations. Voor de grootste delen van de stations geldt sinds 2004 al een rookverbod, maar nu worden ook de rookzones ontmanteld. Vanaf 1 oktober zijn er geen rookpalen of rookzones meer op de perrons.

ProRail verwijdert in september alle 390 rookpalen en 120 -roosters op de perrons van ongeveer honderd van de vierhonderd treinstations in Nederland. Ook de rookzoneborden worden weggehaald.

Op alle borden met huisregels komt te staan dat de stations rookvrij zijn. Met het rookvrij maken van alle treinstations willen ProRail en NS bijdragen aan het voornemen van de overheid om in 2040 een rookvrije generatie te hebben.

In april van dit jaar is NS gestopt met de verkoop van rook- en tabakswaren in de eigen winkels, zoals Kiosk- en StationsHuiskamer-vestigingen. Ook sluit NS geen contracten meer met huurders die op het station tabak willen verkopen.