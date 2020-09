Het aantal mensen dat te dicht langs een spoor loopt, is vorig jaar gestegen. Meer dan een derde van de vertragingen werd veroorzaakt door zogenoemde spoorlopers, meldt ProRail dinsdag.

Belangrijkste oorzaken van vertraging op het spoor Mensen langs het spoor: 36 procent

Dieren op het spoor: 8 procent

Wisselstoringen: 7 procent

Het ging in 2019 om 3.289 gevallen. Dat is een stijging van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. In vergelijking met 2015 gaat het zelfs om een toename van 13 procent.

Volgens ProRail zijn de meeste spoorlopers zich niet bewust van het gevaar dat zij lopen door dicht bij het spoor te komen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die hun hond uitlaten, hardlopen of wildplukken. Ook spelen weleens kinderen langs het spoor.

De spoorbeheerder benadrukt dat een spoorloper, die een boete van 140 euro riskeert, een domino-effect veroorzaakt. Als een trein moet afremmen en vervolgens uit voorzorg langzamer gaat rijden, moeten ook de treinen daarachter en tegemoetkomende treinen hun snelheid wijzigen. Dagelijks ontstaan zeven van zulke "treinfiles".

Spoorlopers veroorzaken dagelijks ruim 4,5 uur aan vertraging, waardoor ruim 21.000 reizigers te laat op hun eindstation arriveren. Hoewel in de afgelopen jaren meer hekken, waarschuwingsborden en camera's zijn geplaatst, neemt het aantal incidenten toe.

Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) bedraagt de maatschappelijke schade van verstoringen op het spoor jaarlijks 400 tot 500 miljoen euro. "Bedenk dat spoorlopen voor meer dan een derde van het aantal verstoringen zorgt en je ziet dat wegblijven bij het spoor de samenleving al gauw tientallen miljoenen euro's per jaar oplevert", aldus ProRail.