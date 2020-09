De coronacrisis zorgt voor een verergering van het lerarentekort. Minder personeel is beschikbaar door lange wachttijden voor testuitslagen en quarantaines. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en vragen van NU.nl aan de PO-Raad.

Uit de peiling van AVS, waar zeshonderd schoolleiders aan deelnamen, blijkt dat 83 procent zich zorgen maakt over het hebben van genoeg personeel. 8 procent van de schoolleiders is het niet gelukt om alle vacatures voor het nieuwe schooljaar te vullen.

"Naast het normale personeelstekort in de school ontbreken nu leraren in de risicogroep, met milde klachten of daadwerkelijke besmetting en het is voor schoolleiders erg moeilijk om vervanging te vinden", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in een persbericht.

De PO-Raad, de sectororganisatie voor primair onderwijs, deelt de zorgen van de AVS. De raad laat desgevraagd aan NU.nl dat de coronacrisis voor problemen zal zorgen. De PO-Raad pleitte eerder al samen met de VO-raad voor voorgezet onderwijs en de onderwijsbonden voor voorrang voor docenten bij coronatests. Dit om te zorgen dat onderwijspersoneel minder lang moet thuisblijven.

Testuitslagen soms pas na 72 uur binnen

De AVS meldt in de peiling dat in 4 procent van de gevallen binnen 24 uur een testuitslag komt. 69 procent van de gevallen ziet pas een uitslag in 24 tot 48 uur en 13 procent zegt moet 48 tot 72 uur wachten.

De druk op het lerarentekort wordt ook verergerd doordat een aantal leraren nog in quarantaine moet blijven omdat zij net terug van een vakantie zijn gekomen.

De VO-raad voor voortgezet onderwijs kon maandagavond nog niet reageren op vragen van NU.nl.