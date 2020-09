Defensie is maandag begonnen met het bergen van een Britse bommenwerper die in de Tweede Oorlog is neergehaald en op de bodem van het Markermeer ligt. Mogelijk worden stoffelijke resten van bemanningsleden gevonden.

Met een aannemer wordt de komende weken een gebied van 75 bij 75 meter afgegraven om zo delen omhoog te halen.

Dat gebeurt met een graafmachine die door gps wordt aangestuurd. Dat heeft te maken met het feit dat mogelijk nog munitie aanwezig is in het vliegtuig.

Vervolgens wordt alles wat in dat gebied wordt gevonden aan brokstuk gezeefd, zo legt Defensie aan NU.nl uit. "Het gaat om een zeef van 8 millimeter. Zelfs de kleinste stukjes vinden we."

De stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 denkt dat het vliegtuig de BK716 is. Aan boord van deze Short Stirling zaten zeven Britse en Canadese bemanningsleden. De hoop voor de nabestaanden is dat naast brokstukken ook menselijke resten geborgen kunnen worden.

Omroep Flevoland spoorde eerder dit jaar de inmiddels 93-jarige zus van een van de bemanningsleden op. Edith McLeod zegt tegen de omroep dat ze al vermoedde dat hij was neergeschoten en dat ze nooit had gedacht dat de berging ooit zou plaatsvinden.

De gemeente Almere is bezig met het organiseren van een herdenking en laat ook een kunstwerk maken dat volgend jaar wordt onthuld.