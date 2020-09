Fors meer studenten willen lid worden van een studentenvereniging. Deze zomer zijn al 15.200 aanmeldingen geteld, terwijl het er een jaar geleden zo'n 10.000 waren. De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), vertegenwoordiger van 48 studentenverenigingen, bevestigt dit maandag na berichtgeving door de NOS.

Het totale aantal kan nog iets verder oplopen omdat studenten zich bij enkele verenigingen nog kunnen aanmelden. Vooral de verenigingen in Eindhoven, Utrecht en Groningen trekken veel nieuwe studenten.

Maar niet alle verenigingen in Nederland hebben meer aanmeldingen. "Er zijn ook een paar verenigingen die nu minder aanmeldingen hebben", zegt LKvV-voorzitter Yorick van der Heiden. Hij vertelt dat bij de meeste aangesloten studentenverenigingen wel meer aanmeldingen zijn binnengekomen, terwijl dat vanwege de coronamaatregelen juist niet werd verwacht.

Volgens Van der Heiden is er meer interesse in verenigingen doordat het collegejaar met weinig fysieke colleges van start gaat, waardoor het moeilijker is om nieuwe mensen te leren kennen en een netwerk op te bouwen.

Sommige verenigingen hanteren vanwege de grote interesse voor het eerst een ledenstop. Het aantal aanmeldingen staat overigens niet overal gelijk aan het aantal inschrijvingen. Er zijn verenigingen die een maximumaantal studenten toelaten. Zij selecteren de nieuwe leden middels een loting of op een andere manier.

Kennismakingstijd in aangepaste vorm

De kennismakingstijd vindt vanwege de coronamaatregelen in aangepaste vorm plaats. Fysieke activiteiten mogen alleen worden gehouden als er toestemming is van de betrokken onderwijsinstelling of de regionale veiligheidsregio. Dat werd enkele weken geleden besloten, terwijl premier Mark Rutte eerder nog aankondigde dat studentenverenigingen helemaal geen kennismakingsactiviteiten mochten organiseren.

Tijdens de activiteiten, die niet tussen 22.00 en 6.00 uur mogen plaatsvinden, mag geen alcohol geschonken worden. Daarnaast geldt de 1,5 meterregel ook gewoon voor verenigingen.

Van der Heiden heeft er vertrouwen in dat bijeenkomsten van de verenigingen, bijvoorbeeld borrels, goed kunnen verlopen. "Sinds 1 juni zijn de verenigingen weer open en werken we net als de horeca met inschrijvingen, vaste zitplaatsen en gezondheidschecks. Dat is vóór de zomervakantie goed gegaan en dat kan met de nieuwe lichting studenten zo doorgaan."