De voordeur van Club BLU aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag beschoten, laat een politiewoordvoerder aan NU.nl weten. Niemand raakte hierbij gewond. De politie is begonnen met een onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

De politie kreeg rond 3.15 uur meldingen over de geloste schoten. De club was op het tijdstip van de beschieting nog open. De aanwezigen zijn volgens de politie rustig vertrokken.

Agenten troffen ter plaatse enkele kogelhulzen aan. Hoeveel kogelgaten in de voordeur zitten, is nog onbekend. Volgens getuigen zijn twee daders met een scooter gevlucht.

De eigenaar van de club looft een beloning van 35.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de verdachte van de beschieting. "Dit mag niet ongestraft blijven. Gezien de coronacrisis heeft elke ondernemer het al zwaar genoeg", is te lezen in een bericht van Club BLU op Facebook. "Wij zijn op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben met betrekking tot het incident."

Op camerabeelden is te zien dat een man meerdere keren met een automatisch vuurwapen op de ingang van de club schiet. De politie onderzoekt de camerabeelden en hoort getuigen. Mensen die meer van de beschieting weten, worden dringend verzocht contact op te nemen.

Eerder handgranaten aangetroffen bij Club BLU

De uitgaansgelegenheid in Rotterdam-Oost was al eerder doelwit van incidenten. Zo werd in 2017 een op scherp staande handgranaat voor de discotheek aangetroffen en werd de voordeur beklad met de woorden 'war' en 'oorlog'.

Op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb werd het pand toen gesloten. Club BLU spande echter een kort geding tegen de gemeente Rotterdam aan, waarna de uitgaansgelegenheid begin 2018 weer open mocht.

Een jaar later werd opnieuw een handgranaat voor de ingang van de club aangetroffen.