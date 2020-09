Een proef waarbij de medische kosten van slachtoffers van seksueel geweld worden vergoed, gaat dinsdag van start. Hiervoor moeten zij zich wel binnen zeven dagen melden bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG), laten de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport maandag weten.

De medische kosten vallen nu onder het eigen risico van de zorgverzekering. De ministeries hopen dat slachtoffers van seksueel geweld tijdens de een jaar durende proef eerder hulp zoeken.

"De juiste hulp op het juiste moment kan een belangrijk verschil maken voor slachtoffers van een ernstig misdrijf als seksueel geweld", zegt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). "Hulp zoeken is vaak al moeilijk genoeg, daarom is het van belang om belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen."

Het CSG is een samenwerking tussen ziekenhuizen, GGD's, de ggz, de politie en Slachtofferhulp Nederland. Het centrum met zestien locaties is voornamelijk gericht op mensen die korter dan een week geleden slachtoffer zijn geworden van aanranding of verkrachting.

Volgens de organisatie is het belangrijk dat slachtoffers binnen zeven dagen hulp zoeken. Er zou dan een grotere kans op psychisch herstel zijn en in de eerste dagen kunnen vaak nog sporen van de dader veiliggesteld worden. Daarnaast kunnen ongewenste zwangerschappen en geslachtsziekten worden voorkomen.

Vorige week werd bekend dat steeds meer mensen de weg naar het centrum weten te vinden. In 2019 hebben in totaal 4.148 slachtoffers zich bij het CSG gemeld, tegenover 3.250 in 2018. Dat komt neer op een stijging van 28 procent.