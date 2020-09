De bestuurder van de auto die zaterdagavond inreed op een groep jongeren in Deventer, had drugs gebruikt. De politie meldt dat de 23-jarige man uit Roemenië niet onder invloed van alcohol was.

Door de aanrijding aan de Nering Bögelweg raakten twee vrouwen (19 en 17 jaar) gewond. Een derde slachtoffer kon op eigen gelegenheid naar een huisartsenpost gaan. Meerdere andere jongeren raakten lichtgewond, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

De politie trof bij aankomst op de plek van de aanrijding 'behoorlijke' chaos aan. Er lagen beschadigde scooters op de grond en er waren twee beschadigde auto's met uitgeklapte airbags.

Ooggetuigen zeggen dat de man met hoge snelheid op de groep jongeren was ingereden. De politie onderzoekt nog of er sprake was van opzet.