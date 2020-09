De politie heeft zondag vijf mannen uit België aangehouden die mogelijk vanuit hun rijdende auto schoten op een Audi op de A20 bij Schiedam. De inzittenden van de Audi maakten rond 6.00 uur melding van de beschieting bij de hulpdiensten.

Er werd volgens de politie vermoedelijk geschoten vanuit een blauwe Opel Corsa.

De gealarmeerde agenten hielden uiteindelijk zowel de Audi als de Opel staande op de A16 ter hoogte van Ridderkerk. Omdat het vermoeden bestond dat de verdachten vuurwapengevaarlijk waren, benaderden de agenten de auto's met getrokken vuurwapen. Hierbij werden de inzittenden één voor één uit de auto gehaald.

In een van de auto's werd na onderzoek een vuurwapen gevonden. De vijf verdachten in de leeftijd van 22 tot 56 jaar kwamen uit België en worden zondag verhoord. Het vuurwapen is in beslag genomen.

De politie vraagt getuigen zich te melden.