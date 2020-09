Een auto is zaterdagavond op een groep jongeren in Deventer ingereden, bevestigt de politie aan NU.nl na berichtgeving door RTV Oost. Zeker drie mensen raakten gewond. De politie onderzoekt of er sprake is van opzet.

Het incident vond plaats op een industrieterrein. De bestuurder van de auto is aangehouden. De auto raakte ook meerdere scooters en een stilstaande auto.

De ernst van de verwondingen van de slachtoffers is niet bekend. Twee van hen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, onder wie een vrouw die in de stilstaande auto zat. Een derde slachtoffer kon op eigen gelegenheid naar een huisartsenpost gaan. Meerdere andere jongeren raakten lichtgewond, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

Het is niet duidelijk waarom de automobilist op de groep inreed. De recherche onderzoekt of er opzet in het spel was, meldt de officier van dienst van de politie aan RTV Oost.