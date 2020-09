Het is zondag wisselvallig weer met in het westen en noorden regenbuien. Landinwaarts is het meestal droog en komt regelmatig de zon door. Het wordt maximaal 21 graden.

Overdag blijven vooral in de westelijke kustprovincies buien ontstaan. In de rest van het land komt de zon

regelmatig door, maar in de middag kan ook in het binnenland hier en daar een bui voorkomen, met name in het noordoosten en oosten.

In de middag loopt de temperatuur uiteen van 18 graden aan zee tot 21 graden in het oosten. Er staat een zwakke tot matige noorden- tot noordoostenwind. Aan zee is de wind matig en af en toe vrij krachtig.

Na het weekend is het weer vrij rustig met af en toe zonneschijn en ook een kleine kans op een regenbui. In de middag loopt de temperatuur langzaam op van iets onder 20 naar een paar graden boven 20.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.