De kapperszaak aan de Slotermeerlaan in Amsterdam-West waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaatsvond, is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Niemand raakte hierbij gewond.

De beschieting vond plaats rond 4.20 uur. Vermoedelijk is er vanaf een motorscooter geschoten, meldt een politiewoordvoerder aan NU.nl.

Meerdere politie-eenheden, de recherche en Forensische Opsporing doen momenteel onderzoek naar wat er precies gebeurd is. De politie verwacht later op de dag met meer informatie te komen.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd een ruit van de kapperszaak vernield door een explosie. Ook daarbij raakte niemand gewond. Vermoedelijk werd die ontploffing veroorzaakt door zwaar vuurwerk, maar dat wordt nog onderzocht door de politie.

De zaak wordt gerund door de 28-jarige Amsterdamse kickbokser Aziz Kallah. Volgens Het Parool gaan er in het criminele milieu al lange tijd verhalen rond over problemen die Kallah zou hebben veroorzaakt. In gesprek met nieuwspartner AT5 ontkent zijn advocaat dit en benadrukt hij dat zijn cliënt een blanco strafblad heeft.

Buurtbewoners vermoeden dat de explosie is veroorzaakt door hangjongeren, vertelden ze vrijdag aan AT5.