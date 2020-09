In het westen van het land vallen zaterdagochtend regelmatig buien. In de middag is er ook landinwaarts kans op neerslag. Het kan opnieuw gaan onweren en er treden mogelijk windstoten op. Af en toe breekt de zon door. Het wordt ongeveer 19 graden.

Zaterdag komen in het westelijk kustgebied buien voor. Ook is er kans op onweer. In het oosten zijn zonnige perioden, maar ook daar kan een enkele bui vallen.

Het wordt maximaal 18 graden in het westen en lokaal 21 graden in het uiterste oosten en zuidoosten.

Er staat een matige zuid- tot zuidoostenwind. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig. In de loop van de middag draait de wind langs de westkust naar het noorden tot noordwesten en neemt hij toe tot vrij krachtig tot krachtig.

Ook op zondag vallen hier en daar nog wat buien. Na het weekend wordt het overwegend droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt met maximaal 19 graden iets koeler dan normaal.

