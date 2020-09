Voor veel hogescholen en universiteiten begint het academisch schooljaar aanstaande maandag weer, maar veel studenten weten nog niet hoe hun rooster eruit ziet. Dat vertelt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) na vragen van NU.nl. Roostermakers lijken meer moeite te hebben vanwege de coronamaatregelen.

"Het duurt altijd best wel lang, maar dit jaar is het alleen maar erger", aldus de LSVb. "We snappen dat het een extra puzzel is om dit jaar de roosters te maken, maar het is wel erg kort voor aanvang van het nieuwe jaar."

Ook het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) heeft deze problemen te horen gekregen. In een klein aantal gevallen merken zij dat mensen nog steeds niets hebben vernomen van hun rooster. In andere gevallen hebben studenten al bevestiging gehad dat het rooster pas na de officiële start van het schooljaar maandag binnen zal komen.

Het is nog onduidelijk hoeveel studenten en opleidingen nog geen (complete) roosters hebben ontvangen.

'Coronamaatregelen maken werk roostermakers extra complex'

De Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) hebben zelf geen signalen gekregen van problemen met de roosters. Wel bevestigen ze dat het dit jaar inderdaad extra complex is voor roostermakers om hun werk te doen.

"Je merkt wel dat er meer flexibiliteit wordt gevraagd van zowel medewerkers als studenten", aldus de VH. "Locaties zijn bijvoorbeeld lastig te gebruiken doordat eenrichtingsverkeer in de gangen moet worden ingericht. Er zijn veel meer dingen om rekening mee te houden."

De VSNU laat weten de zorgen over de roosters serieus te nemen. Wel zijn veel studenten inmiddels op de hoogte over de roostering. Als zij alsnog problemen ondervinden, raadt VSNU studenten aan contact op te nemen met hun eigen universiteit of opleiding.

Ministerie heeft vertrouwen in goed begin academisch jaar

Het ministerie van Onderwijs zegt in een reactie: "De start van een nieuw schooljaar is voor universiteiten en hogescholen altijd veel regelwerk. Daar komt het coronavirus nu bij, en dat zorgt voor complexe puzzels in bijvoorbeeld de roostering."

Wel heeft het ministerie er vertrouwen in dat alle studenten "allemaal gewoon tijdig en goed" aan hun nieuwe schooljaar kunnen beginnen. " Er is continue contact met universiteiten en hogescholen, en ook dit signaal wordt daarin meegenomen. Het is begrijpelijk dat studenten willen weten waar ze aan toe zijn."