Meteorologen van Weerplaza achten het waarschijnlijk dat deze maand de boeken ingaat als de warmste augustus die ooit gemeten is. Daar is dit weekend echter niets van de merken: vrijdag tikt het kwik de 20 graden nog aan, maar in het weekend niet meer. Vrijdag, zaterdag en zondag worden er bovendien buien verwacht.

Mogelijk gaan deze buien vrijdagavond nog gepaard met een klap onweer of een hagelbui. Dat zal vooral gebeuren boven de kustgebieden, na een droge en bewolkte dag.

In de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het aanvankelijk regenen, maar klaart het na enkele uren op, waardoor de dag zonnig begint. Tegen het begin van de middag drijven vanaf zee nieuwe buien het land binnen, die zich langzaamaan oostwaarts uitbreiden. Enkele onweersbuien worden wederom niet uitgesloten.

Door de buien en bewolking koelt het iets af ten opzichte van vrijdag, tot zo'n 18 tot 19 graden.

Zondag is het weerbeeld enigszins omgedraaid: aan de kustgebieden leent het weer zich voor een strandwandeling, terwijl landinwaarts buien voor nattigheid zorgen. Wederom komt het kwik niet boven de 20 graden.

Huidige gemiddelde temperatuur ligt graad boven record

Volgens meteorologen zijn de relatief lagere temperaturen waarschijnlijk niet laag genoeg om een nieuw weerrecord te voorkomen. Diverse dagwarmterecords en een historische reeks van zeven tropische dagen hebben de gemiddelde temperatuur tot dusver op 21,5 graden gezet.

De hoogste gemiddelde temperatuur in augustus tot dusver werd gemeten in 1997, toen het over 31 dagen gemiddeld 20,5 graden was. In de aankomende week lijkt het bovendien weer op te warmen. De zon breekt vaker door en de buiigheid neemt sterk af.