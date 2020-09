Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat dat tijdens de hittegolf in de afgelopen twee weken zo'n 650 Nederlanders meer zijn overleden dan normaal. Eerder ging het CBS nog uit van vierhonderd extra overledenen, maar cijfers van de afgelopen week waren in die schatting nog niet meegenomen.

In de week van 10 tot en met 16 augustus gaat het 3.172 sterfgevallen in totaal, zo'n vijfhonderd doden meer dan normaal. Vorige week gaat het vooralsnog om 150 extra doden, maar dat cijfer kan nog aangepast worden doordat er nog nieuwe data ontvangen en verwerkt kan worden.

Volgens het CBS valt de oversterfte vrijwel zeker volledig toe te schrijven aan de hittegolf, omdat in de afgelopen twee weken 'slechts' enkele tientallen Nederlanders overleden aan COVID-19.

Er werd een grote stijging sterfgevallen waargenomen bij Nederlanders die gebruik maken van langdurige zorg (Wlz). Het zou gaan om een sterftecijfer dat 37 procent hoger ligt dan normaal, terwijl de overige bevolking 9 procent meer mensen verloor.

Volgens het CBS stierven er vooral relatief meer 80-plussers. Tussen 10 en 16 augustus stierven 343 meer ouderen dan normaal. In de leeftijdsgroep van 65- tot 80-jarigen ging het om een stijging van 11 procent (94 extra doden).

Eerste sterftepiek sinds start van coronapandemie in maart en april

Het gaat om de eerste sterftepiek sinds de start van de coronapandemie in maart en april, toen het aantal overlijdens een tijd lang dubbel zo hoog was. In de tussenliggende periode lag het sterftecijfer in Nederland juist wekenlang onder het gemiddelde.



Onderzoeker Maarten Bloem vertelde eerder in gesprek met NU.nl dat de hoeveelheid extra sterfgevallen ongeveer gelijk is als de extra waargenomen sterfgevallen bij eerdere hittegolven, zoals in juli vorig jaar. Die hittegolf hield echter minder lang aan, terwijl de duur van de hitte een belangrijke factor is voor de volksgezondheid.