Na een nacht met vooral in het westen hier en daar regen, klaart het vrijdagochtend eerst op en is het een periode lang droog. Later op de dag neemt de kans op buien weer toe. Het kan dan ook gaan onweren. Er staat een overwegend matige zuidwestenwind en het wordt 18 tot 22 graden.

Overdag komt af en toe de zon door. Verspreid over het land vallen ook buien. Vooral in de middag en avond is er kans op stevige buien en onweer. In de avond is er kans op windstoten van 60 kilometer per uur.

Het wordt maximaal 18 graden in het noorden tot lokaal 22 graden in Limburg. Er staat een matige zuidwestenwind. In de ochtend komt deze in het noordoosten nog vanuit het zuidoosten. Aan de westkust kan de wind tijdelijk vrij krachtig tot krachtig worden.

In het weekend regent het ook regelmatig. Na het weekend klaart het op en komt de zon af en toe weer door. Het wordt iets kouder dan normaal met maximaal 19 graden.

