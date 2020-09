Slachtofferhulp Nederland krijgt binnenkort een speciaal meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova's getuigen. Hiertoe is besloten omdat de gemeenschap zelf weigert een dergelijk meldpunt op te zetten, schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het bestuur van de geloofsgemeenschap werd meermaals tevergeefs opgeroepen een meldpunt op te richten. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt Dekker daardoor "gedwongen" zelf met een meldpunt te komen.

De oproep aan het bestuur volgde op een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar seksueel misbruik binnen de gemeenschap. Volgens het rapport van begin dit jaar is het aannemelijk dat het doen van aangifte wordt bemoeilijkt door het gesloten karakter van de gemeenschap.

"Van iedere gemeenschap of organisatie verwacht ik dat zij alles doen om seksueel misbruik tegen te gaan en slachtoffers te helpen en ondersteunen", zegt de minister. "Dat gebeurt bij de Jehova's getuigen niet en dat vind ik buitengewoon kwalijk." Hij kijkt daarom naar de mogelijkheid om een meldplicht in te voeren.

Dekker meldt donderdag ook dat de GGD en politie actief worden gewezen op de onderzoeksresultaten. Op deze manier hoopt hij dat eventuele signalen van seksueel misbruik binnen de gesloten gemeenschap beter herkend kunnen worden. Daarnaast ontvangt de Stichting Reclaimed Voices financiële steun om slachtoffers te helpen.

De minister roept in zijn brief slachtoffers opnieuw op zich te melden bij de politie. Na een vergelijkbare oproep in januari heeft het Openbaar Ministerie (OM) dertien zaken in behandeling genomen waarbij huidige of voormalig leden van de Jehova's getuigen betrokken waren. Dat heeft tot dusver geleid tot twee veroordelingen, laat hij weten.