Burgemeester Femke Halsema wil in bepaalde gebieden in Amsterdam experimenteren met preventief fouilleren, zei ze donderdagmiddag tijdens een debat in de Amsterdamse gemeenteraad. De proef is bedoeld om uit te zoeken of daarmee het wapengeweld in de hoofdstad kan worden teruggedrongen.

De experimenten duren maximaal een maand en onafhankelijke waarnemers kunnen erop toezien dat ze goed verlopen.

Het is overigens nog niet zeker of de proeven kunnen doorgaan, lichtte Halsema toe. Ze gaat haar voorstel voorleggen binnen de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en justitie). Als goedkeuring wordt verleend, dan wordt haar voorstel uitgevoerd.

Halsema stelt de experimenten voor vanwege de "vrij urgente omstandigheden waarin de stad verkeert". Ze doelt daarmee op het grote aantal schietincidenten van de laatste weken in Amsterdam.

Meerdere schietincidenten in korte tijd

Zo vonden op dinsdag en woensdag binnen een etmaal twee schietincidenten in de Vechtstraat plaats. En begin augustus werd de 24-jarige Bas van Wijk doodgeschoten bij een recreatieplas in de hoofdstad. Dat gebeurde naar verluidt omdat hij een diefstal wilde voorkomen.

Eerder was een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad tegen preventief fouilleren, omdat dit etnisch profileren in de hand zou werken, maar Halsema ziet "dat het speelveld verschuift".

'Preventief fouilleren is bepaald geen tovermiddel'

De Amsterdamse burgemeester benadrukt wel dat preventief fouilleren "bepaald geen tovermiddel" is. "Verwacht u niet dat daarmee het wapengeweld uit Amsterdam verdwijnt", sprak ze de raad toe.

"Wapengeweld bestrijden is buitengewoon ingewikkeld." Als er preventief gefouilleerd wordt, laten "mensen die kwaad in de zin hebben hun wapen thuis om op een later moment geweld uit te oefenen".

Het is nog niet bekend in welke delen van de stad mogelijk geëxperimenteerd zal worden.

