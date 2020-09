Een echtpaar uit Den Bosch is deze week aangehouden op verdenking van verzekeringsfraude. De twee waren sinds 2014 bij ruim tachtig verkeersongelukken betrokken als benadeelde partij en claimden zo'n 180.000 euro.

De politie verdenkt het stel van het opzettelijk veroorzaken van aanrijdingen op parkeerplaatsen bij drukke winkelcentra en meubelboulevards. Volgens de politie wachtte het echtpaar telkens tot een bestuurder achteruitreed om vervolgens een ongeluk te veroorzaken.

"Tijdens het invullen van het schadeformulier vulden zij allerlei redenen in om dit zo snel mogelijk af te raffelen, waardoor het formulier slecht werd ingevuld", aldus de politie, die meldt dat het stel ook in België toesloeg.

Een verzekeringsmaatschappij maakte in 2018 voor het eerst melding van de dubieuze schadeclaims van het stel. Het bedrijf berekende hoe aannemelijk het is dat een persoon bij zoveel ongelukken betrokken is. Deze kans bleek nihil.

Het echtpaar zit sinds deze week vast en moet binnenkort voorkomen om zich te verantwoorden voor de schadeclaims. De politie hoopt, waar mogelijk, het geclaimde geld terug te vorderen. De auto van het stel is in beslag genomen.