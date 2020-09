Er zijn twee mannen aangehouden in het onderzoek naar het laatste schietincident in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid, meldt de politie donderdag. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Een van de verdachten, een Amsterdammer van 21 jaar, werd woensdag rond 17.00 uur aangehouden in Leeuwarden. In de nacht van woensdag op donderdag werd een tweede verdachte aangehouden in Amsterdam-West, een Amsterdammer van twintig jaar.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd een woning beschoten in de Amsterdamse Vechtstraat, waarbij een negentienjarige man gewond raakte. Dinsdagmiddag raakte een 23-jarige man gewond bij een schietincident in diezelfde straat.

Volgens Het Parool is de 23-jarige persoon rapper Bigidagoe. De beschoten woning zou van hem zijn. Dit kan de politie echter nog niet bevestigen.