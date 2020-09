Advocaten in het Marengo-proces Nico Meijering en Christian Flokstra hebben donderdag laten weten dat het Openbaar Ministerie (OM) door de rechtbank ter verantwoording geroepen moet worden. De raadslieden eisen uitleg over het schaduwen van raadslieden en onderzoek naar het vermeende lekken door advocaten.

De advocaten willen onder anderen hoofdofficier van justitie John Lucas en de teamleider van het onderzoek naar de vindplaats van Ridouan T. horen als getuigen.

"Er zal helderheid dienen te komen", aldus Meijering. "Zo kunnen wij als raadslieden niet verder. Het is te persoonlijk geworden. Het is ook te beschadigend geworden."

Onlangs werd bekend dat het OM Meijering en zijn kantoorgenoot Leon van Kleef in juni 2019 heeft laten volgen op Schiphol en in Dubai. Justitie zei een tip te hebben gekregen dat Meijering een ontmoeting had met de toen nog voortvluchtige T.

Volgens de advocaten is dit een ernstige inbreuk op het verschoningsrecht dat een advocaat geniet. Meijering stond op het moment van observeren al Mohamed R., een van de hoofdverdachten in deze zaak, bij.

Meijering wil dan ook dat de rechtbank het OM opdraagt duidelijkheid te geven over hoelang hij en Van Kleef zijn gevolgd in Dubai. Beide advocaten zijn daar vijf dagen geweest. "Dat hier sprake is geweest van stelselmatige observatie in het buitenland is zeer aannemelijk", aldus Flokstra in een reactie. "Wat is daar gebeurd en hoe luidde de opdracht?"

Advocaten willen uitleg over opstellen proces-verbaal

Ook moet er volgens de verdediging helderheid komen over de motieven achter het opstellen van het proces-verbaal waarin wordt gesteld dat advocaten geheime informatie hebben gelekt aan de organisatie van T. De raadslieden vermoeden kwaad opzet vanuit het OM.

Volgens de advocaten is er een verdedigingsbelang om beide zaken nader te onderzoeken. Hun integriteit zou zijn geschaad en daarmee komt het recht op een eerlijk proces van hun cliënten in gevaar. "Er komt simpelweg een punt dat je als advocaat niet meer effectief de verdediging kunt voeren", aldus Flokstra.

Volgen van advocaten volgens OM niet verboden

Het OM heeft in een eerdere reactie laten weten dat het proces-verbaal is opgesteld ter verificatie van uitspraken van de kroongetuige in dit proces, Nabil B.

Daarnaast zou het volgen van advocaten niet verboden zijn. Het OM zou donderdag met een aanvullende reactie reactie komen, maar het volledige verhaal zal op 3 september worden verteld.