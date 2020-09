Een auto met vijf inzittenden is in de nacht van woensdag op donderdag tussen Gelselaar (Gelderland) en Markelo (Overijssel) tegen een boom gereden. Eén inzittende is bij het ongeval overleden, meldt de politie.

De vier andere inzittenden raakten gewond, van wie één ernstig.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse, meldt Omroep Gelderland. Onduidelijk is nog hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren.

De politie doet onderzoek naar het incident.