Een woning aan de Nieuwersluishof in Amsterdam-Zuidoost is in de nacht van woensdag op donderdag beschoten, meldt de politie. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie onderzoekt of de derde schietpartij binnen 48 uur in de stad verband houdt met twee eerdere schietpartijen.

Schutters zouden dit keer meermaals het vuur hebben geopend; er werden meerdere hulzen en kogelinslagen aangetroffen bij de woning. Een grote politiemacht, de recherche en de afdeling forensische opsporing doen ter plaatse onderzoek.

Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de nieuwe schietpartij en twee eerdere incidenten in de Vechtstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Dinsdag werd op klaarlichte dag het vuur geopend op een man. Volgens Het Parool gaat het om Danzel S. uit Holendrecht, beter bekend als de 23-jarige rapper Bigidagoe.

Vervolgens werd in de nacht van dinsdag op woensdag een woning onder vuur genomen in diezelfde straat. Een man die zich in het huis bevond, raakte daarbij gewond. De politie kon woensdag niet ingaan op zijn situatie en of het slachtoffer een bekende was van het korps.

