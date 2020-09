Elf populaire merken van paracetamol die in Nederland te koop zijn in supermarkten, drogisterijen en apotheken zijn niet vervuild met de kankerverwekkende stof PCA, blijkt woensdag uit onderzoek van NRC en het televisieprogramma Zembla.

NRC en Zembla lieten onderzoek uitvoeren omdat er mogelijk een kankerverwekkende stof op de Nederlandse markt was terechtgekomen. Het zou gaan om de stof 4-chlooraniline, afgekort PCA, in paracetamol van de Chinese producent Anqiu Lu'an Pharmaceutical. Naast het verwekken van kanker, kan de stof ook menselijk DNA aantasten.

Zembla en NRC lieten eerder al monsters van paracetamol van Anqiu Lu'an Pharmaceutical onderzoeken door een gecertificeerd laboratorium in Duitsland. Drie partijen bleken vervuild te zijn met PCA.

De vervuilde stof was begin 2019 gemaakt. In totaal werden er ongeveer 36 miljoen pillen gemaakt van de stof. Het was niet duidelijk waar ter wereld de pillen waren terechtgekomen. Wel was bekend dat de Chinese fabriek in de afgelopen jaren ook in Nederland geleverd heeft, maar toezichthouders wilden niet zeggen of de vervuilde stof ook in pillen in Nederland verwerkt was.

Naar aanleiding van de geteste monsters lieten NRC en Zembla pillen van elf populaire merken paracetamol onderzoeken door een gecertificeerd laboratorium in België. Het gaat onder meer om huismerken van Albert Heijn, Kruidvat, Jumbo, Etos en Trekpleister en paracetamol van Panadol, Livsane en Sanias. In geen van de pillen werd PCA gedetecteerd.

'Permanent strengere controle nodig'

Emeritus hoogleraar toxicologie Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht concludeert na bestudering van de onderzoeksresultaten van NRC en Zembla dat de pillen 'veilig' zijn, maar benadrukt wel dat van alle merken slechts een bepaalde hoeveelheid is getest.

Hij roept op tot een permanente strengere controle. "Dat er geen PCA in deze partijen zit, is een gunstig bericht, maar dat wil niet zeggen dat je niet moet blijven controleren op het PCA-gehalte in paracetamol, want de volgende keer kan dat anders zijn", zegt Van den Berg tegen NRC.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) komt binnenkort met eigen onderzoeksresultaten en ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zou momenteel nog onderzoek doen naar paracetamol.