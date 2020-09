Donderdag is het rustig weer. Enige tijd lang schijnt de zon, maar lokaal kan er ook een bui vallen. In de loop van de middag en in de avond neemt vanuit het zuidwesten het aantal buien flink toe. Het wordt 19 tot 22 graden.

Overdag schijnt de zon af en toe, maar lokaal kan er een enkele bui voorkomen. In de avond neemt de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen.

In de middag is het gemiddeld 19 graden in het noorden tot lokaal 23 graden in het zuidoosten. Er staat een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. In de avond draait de wind naar het oosten tot zuidoosten.

Na donderdag is het weer wisselvallig met regelmatig regen of buien. De gemiddelde temperatuur ligt dan rond of iets beneden normaal. Vanaf zondag neemt de kans op neerslag af.

