Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Doden en gewonde bij aanhoudende protesten VS na neerschieten Jacob Blake

Bij de aanhoudende protesten in de Amerikaanse stad Kenosha zijn in de nacht van dinsdag op woensdag drie mensen neergeschoten, van wie twee het niet hebben overleefd. De politie onderzoekt wie de schoten heeft gelost.



Opnieuw gewonde na schietincident in Amsterdamse Vechtstraat

Opnieuw heeft in de Amsterdamse Vechtstraat een schietincident plaatsgevonden. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een woning meerdere malen onder vuur genomen. Een man die zich in het huis bevond, is hierbij gewond geraakt.

Meer dan honderd doden door zware moessonregens in Pakistan en Afghanistan

Ten minste negentig mensen zijn de afgelopen drie dagen om het leven gekomen door zware moessonregens in Pakistan. In buurland Afghanistan zijn als gevolg van de overstromingen zeker tientallen mensen omgekomen, lokale media spreken zelfs van meer dan honderd doden.

NAVO wil onafhankelijk onderzoek naar mogelijke vergiftiging Navalny

De NAVO wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de mogelijke vergiftiging van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Navalny werd donderdag onwel tijdens een vlucht van de Siberische stad Tomsk naar Moskou. In een Duits ziekenhuis werden gifsporen aangetroffen in zijn lichaam, wat er mogelijk op wijst dat hij bewust is vergiftigd.

FC Barcelona bevestigt vertrekwens Messi, maar wil hem niet laten gaan

FC Barcelona heeft woensdag bevestigd dat Lionel Messi na een periode van bijna twintig jaar wil vertrekken. De Catalaanse club hoopt de sterspeler echter voor de club te behouden.

Nieuws in beeld

Storm Francis raast over Nederland

Sinds dinsdagavond raast zomerstorm Francis over Noordwest-Europa. Langs de kust geldt woensdag nog code geel. Op meerdere plekken in het land zorgt het weer voor schade en incidenten. Zo raast zomerstorm Francis over ons land. (Foto: Regio15)

Het weer op vakantie

Benelux: Donderdag en vrijdag vallen er buien in in de Benelux. In België blijft het donderdag in het zuiden wel droog. Vooral donderdag is er ook wat ruimte voor de zon. Het wordt van noord naar zuid zo'n 18 tot 22 graden.

Duitsland: Donderdag zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur ligt in het noorden rond 20 graden. In het zuiden kan het lokaal 25 graden worden.

Noorwegen: In Noorwegen kan in de kustgebieden nog een bui vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog en is er ook af en toe zon. De temperatuur ligt tussen 15 en 20 graden.

Oostenrijk en Zwitserland: Donderdag is het een prima zomerdag in de Alpen. In zowel Oostenrijk als Zwitserland is het zonnig en droog, met maxima tussen 25 en 30 graden.

Frankrijk: In een groot deel van Frankrijk is het donderdag zonnig. De maxima liggen tussen 25 en 30 graden. Aan de zuidkust wordt het lokaal nog wat warmer. In de loop van de dag neemt in het noordwesten de bewolking toe en gaat er ook regen vallen.

Spanje en Portugal: In Spanje is het donderdag en vrijdag zonnig met maxima tussen 25 en 30 graden. Alleen in het noorden kunnen wat meer wolkenvelden voorkomen en is vrijdag ook een bui niet uitgesloten. In Portugal is het donderdag volop zomers. Vrijdag kan er langs de kust 's middags een bui vallen. In het binnenland is het zonnig en warm met zo'n 30 graden.

Italië: Er is in heel het land veel zon en het blijft vrijwel overal droog. Het is zo'n 30 tot 35 graden. In het noorden ligt de middagtemperatuur vrijdag iets lager, rond 28 graden.

Griekenland: De zon schijnt en het is 25 tot 30 graden. Neerslag wordt er niet verwacht. Op de Egeïsche Zee waait een noordelijke wind die voor verkoeling zorgt.

