Een voortvluchtige tbs'er is woensdag aangehouden op Texel, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. De 61-jarige man keerde begin juli niet terug van zijn verlof.

De tbs'er is veroordeeld voor gewapende overvallen, afpersingen, gijzeling, inbraken en diefstallen. Hij zat de laatste fase van zijn tbs-traject in Rotterdam uit, toen hij op een avond niet terugkeerde van verlof.

Hij wordt ervan verdacht op 4 juli, de dag waarop hij verdween, een woninginbraak te hebben gepleegd in het Zeeuwse Westkapelle. Hij werd later gesignaleerd in het centrum van Rotterdam. Mogelijk was hij maandag ook verantwoordelijk voor een supermarktoverval in Den Helder.

De man werd woensdag in Den Hoorn opgepakt nadat hij werd herkend op de veerboot naar Texel. Het arrestatieteam van de politie werd hierbij ingezet omdat de tbs'er mogelijk een vuurwapen bij zich droeg, meldt het OM.

Aanhouding in Den Hoorn 'kalm' verlopen

Nadat de melding over de locatie van de man binnenkwam, onderzocht het arrestatieteam "een perceel" in Den Hoorn. Terwijl de agenten daarmee bezig waren, kwam de voortvluchtige man uit de bosjes tevoorschijn. De aanhouding die volgde verliep "kalm".

"Op het perceel zijn een kampement en een fiets aangetroffen", laat het OM weten. "Ook is een vuurwapen gelijkend voorwerp gevonden, dat in beslag is genomen."

Omdat lang niet duidelijk was waar de 61-jarige man was, werd tijdens de Opsporing Verzocht-uitzending van dinsdag aandacht besteed aan de zaak. Er kwamen naar aanleiding van de uitzending 27 tips binnen.