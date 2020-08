Ambassadeur Jan Waltmans keert niet terug naar zijn post in Libanon, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag na berichtgeving van het AD. Zijn vrouw overleed eerder deze maand na de explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet.

De ambassadeur was tijdens de verwoestende explosie in Beiroet thuis met zijn echtgenote Hedwig Waltmans-Molier. Zij raakte in de woonkamer dusdanig zwaargewond door de schokgolf dat ze vier dagen na de explosie overleed in het ziekenhuis.

Waltmans blijft in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken en zal binnenkort een passende functie krijgen. "Het ministerie wil hem op alle mogelijke manieren bijstaan in deze moeilijke tijd", laat Buitenlandse Zaken in een reactie weten.

Waltmans wordt opgevolgd door invalambassadeur Frederique de Man. Zij was eerder ambassadeur in Noord-Macedonië, Mozambique en Rwanda.

Op 4 augustus vielen minstens 181 doden door de explosie in Beiroet. Naar schatting zijn 300.000 mensen dakloos geraakt en nog tientallen personen worden vermist. Nederland heeft via Giro555 al bijna 13 miljoen euro ingezameld om slachtoffers van de ramp te helpen.

Jan Waltmans. (Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken)