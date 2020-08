Sinds dinsdagavond raast zomerstorm Francis over Noordwest-Europa. Langs de kust geldt woensdag nog code geel. Op meerdere plekken in het land zorgt het weer voor schade en incidenten. Zo raast zomerstorm Francis over ons land.

Storm Francis is de eerste zomerstorm van het jaar. In het hele land zijn windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur mogelijk. Langs de kust kan de wind zelfs snelheden tot 110 kilometer per uur bereiken. Dinsdagavond tussen 21.00 en 22.00 uur werd windkracht 9 waargenomen.

Interpolis had rond 12.00 uur al 184 schademeldingen ontvangen en ze verwachten dat er nog meer binnen zullen komen gedurende de dag.

In de nacht van dinsdag op woensdag moest de brandweer uitrukken omdat er een boom was afgebroken in de Brabantse plaats Schijndel. (Foto: Pro Shots)

Een auto in Den Haag werd geplet onder een omgevallen boom. (Foto: Regio15)

85 Storm raast over Nederland: steiger stort in, boom valt op vrouw

In Den Haag raakte een vrouw gewond doordat een boom op haar terechtkwam en in Heerhugowaard stortte een bouwsteiger in.

In Amsterdam is een boom op een boot terechtgekomen. (Foto: NU.nl/Caroline Watson)

Het zeewater komt woensdag ver het strand op bij Julianadorp, in de gemeente Den Helder. (Foto: NU.nl/Gert-Jaap Hoekman)

126 Weerbericht: Tot woensdagavond nog forse windstoten in het noorden

Hoewel de piek van storm Francis al voorbij is, krijgt met name het noorden van het land woensdag tot het begin van de avond nog te maken met forse windstoten.