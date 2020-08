Na een wekenlange regionale hittegolf lijkt het over te zijn met het zomerse weer. Betekent dat dat we het vanaf nu de rest van het jaar moeten doen met grijze luchten en temperaturen van onder de 20 graden? Weerplaza en KNMI geven antwoord op de vraag of we op basis van de geschiedenis een mooie nazomer kunnen verwachten.

"In de basis is het heel simpel: er bestaan geen goede modellen waarmee nu al te zeggen is wat de weersverwachtingen voor eind september of begin oktober zijn", tempert Weerplaza-meteoroloog Michiel Severin direct de verwachtingen.

Op basis van historische modellen is echter wél te zeggen hoe groot de kans op een mooie nazomer in september en oktober is. "In de afgelopen decennia is het heel vaak voorgekomen dat er een periode met mooi weer was in september", aldus Severin. "Dus ja, we kunnen wel hopen dat we dat gaan krijgen."

De meteoroloog durft het zelfs aan een percentage op die hoop te plakken. "Ik schat in dat er 70 procent kans is dat we in september tegen elkaar kunnen zeggen: 'Wat is het toch lekker weer!'"

September op drie na warmste maand

Ook Peter Siegmund, klimaatonderzoeker van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), denkt dat het voor dit jaar nog niet gedaan is met de zonnige en warme dagen. "Als je naar de warmste maanden kijkt, dan komt september op de vierde plaats. Alleen juli, augustus en juni (in die volgorde, red.) staan daarboven."

Daarnaast is het warmste kwart van het jaar ongeveer van 10 juni tot 10 september. In de hele maand september zitten volgens Siegmund gemiddeld negen dagen waarop de temperatuur 20 graden of meer is en twee dagen waarop het 25 graden of meer is.

Qua hoeveelheid neerslag scheelt het volgens Siegmund wel waar in het land je je bevindt. "In de kuststrook is het in september natter dan in het binnenland. Dat komt doordat de zee dan nog warm is, waardoor je meer verticale bewegingen van lucht en dus regen krijgt. Die buien regenen vaak nabij de kust uit."

In de kustgebieden (90 millimeter) valt in september dan ook anderhalf keer zo veel neerslag als in Oost-Brabant (65 millimeter).

Volgende week woensdag stijgt temperatuur weer

Na storm Francis volgt donderdag een mooie dag, waarna het weer wat wisselvalliger wordt. Maar vanaf volgende week woensdag krijgen we weer te maken met warme en misschien zelfs zomerse dagen, is de verwachting van Severin.

"Vanaf 2 september krijgen we waarschijnlijk temperaturen van tussen de 20 en 25 graden. Daar schijnt dan ook de zon bij. Die opgaande lijn houden we vast tot in ieder geval de week erna."

Zonder direct een voorspelling te doen, denkt ook Siegmund dat het zomerse weer nog niet voorbij is voor dit jaar. "Tot eind september, begin oktober hebben we daar kans op. Dan valt gemiddeld de laatste warme dag van het jaar met temperaturen boven de 20 graden."