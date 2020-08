Opnieuw heeft er in de Amsterdamse Vechtstraat een schietincident plaatsgevonden. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een woning meerdere malen onder vuur genomen. Een man die zich in het huis bevond, is hierbij gewond geraakt.

Of het om een bekende van de politie gaat, wil de woordvoerder niet zeggen. De man is afgevoerd naar het ziekenhuis en is aanspreekbaar.

Of zich meerdere mensen in de woning bevonden ten tijde van het schietincident is ook niet bekend. Het huis werd woensdag om 4.00 uur onder vuur genomen. Er zijn meerdere kogelinslagen aangetroffen.

Ruim twaalf uur eerder vond ook al een schietpartij plaats in de Vechtstraat. Volgens Het Parool werd de 23-jarige Danzel S., bekend als rapper Bigidagoe, dinsdag rond 15.45 uur beschoten. Hij zou buiten levensgevaar zijn.

Of er een relatie is tussen de twee schietincidenten, is onderwerp van onderzoek.

Rapformatie in verband gebracht met drugshandel

S. maakt deel uit van rapformatie Zone 6. De frontman van die groep, Joël H., alias JoeyAK, wordt ervan verdacht dat hij een vrouw met kokend water heeft overgoten.

Het Parool schrijft dat leden van Zone 6 in verband worden gebracht met drugshandel.