Verzekeraars hebben in 2019 een recordaantal autobranden geregistreerd, meldt het Verbond van Verzekeraars woensdag.

Vorig jaar brandden zeker 4.941 auto's uit, een stijging van 12 procent ten opzichte van 2018, toen er 4.399 auto's in de as werden gelegd.

Het Verbond van Verzekeraars noemt de stijgende trend in het aantal autobranden zorgelijk. "Een autobrand in een woonwijk heeft namelijk een enorme impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners. Zulke branden kunnen overslaan naar woonhuizen of andere auto's."

Van 2016 tot 2019 claimden inwoners van Rotterdam de meeste autobranden (573). Den Haag (541), Amsterdam (533) en Utrecht (448) volgen. Ingedeeld naar provincie werden er in Zuid-Holland met 3.051 claims de meeste autobranden gemeld.

Volgens het Verbond van Verzekeraars ligt het daadwerkelijke aantal autobranden waarschijnlijk hoger. Dit omdat leasewagens en WA-verzekerde auto's niet zijn meegenomen in de berekening.