Zomerstorm Francis heeft dinsdagavond en in de nacht van dinsdag op woensdag hier en daar voor schade en incidenten gezorgd. In Heerhugowaard stortte een bouwsteiger in en in Den Haag kwam een vrouw onder een omvallende boom terecht.

In Den Haag kwam volgens Omroep West een vrouw op de Laan van Meerdervoort onder een boom terecht, die door harde windstoten omwaaide. Een woordvoerder van de brandweer meldt aan de omroep dat de brandweermannen de vrouw onder de boom vandaan hebben gehaald en dat ze in de ambulance is nagekeken.

Ook elders in Den Haag, aan de Zamenhofstraat, vond schade plaats. Een gedeelte van een gevel van een gebouw in aanbouw kwam los. Het losgekomen deel kwam op de straat terecht.

De NS laat weten dat er tussen Waddinxveen en Boskoop geen treinverkeer mogelijk is door een boom die op het spoor is gevallen. Door de harde wind is de N307 (Markerwaarddijk) afgesloten voor vrachtwagens en voertuigen met aanhanger, meldt Rijkswaterstaat.

In Zierikzee is een boom op een huis gevallen, schrijft De Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). De woning liep lichte schade op, niemand raakte gewond. De brandweer heeft de boom met een hoogwerker weggehaald.

Bij een bedrijfspand aan de J. Duikerweg in Heerhugowaard viel dinsdagavond een steiger om door de harde wind. De brandweer had uit voorzorg al een gebied rond het pand afgezet, meldt NH Nieuws.

43 Boom omgewaaid op voetganger in Den Haag

Eerste zomerstorm van 2020

Storm Francis is de eerste zomerstorm van het jaar. Het KNMI kondigde dinsdag code geel aan voor zware windstoten aan de kust. De waarschuwing geldt tot 8.00 uur woensdagochtend.

Volgens Weerplaza zijn in het hele land windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur mogelijk. Langs de kust kunnen zelfs windstoten tot 110 kilometer per uur voorkomen. In IJmuiden werd dinsdagavond tussen 21.00 en 22.00 uur gemiddeld windkracht 9 gemeten.

Weerplaza waarschuwde dinsdag al dat verzwakte bomen kunnen omvallen en adviseert vakantiegangers voorzorgsmaatregelen te nemen. Volgens Rijkswaterstaat moeten alle weggebruikers extra alert zijn. Wie met een caravan of aanhanger op pad wil, wordt geadviseerd de reis uit te stellen.

In de loop van woensdagmiddag neemt de storm in kracht af.