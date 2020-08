De rellen in verschillende Utrechtse wijken van afgelopen week werden aangejaagd door vloggers op sociale media. Dat heeft waarnemend burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht dinsdagavond gezegd tijdens een ingelaste commissievergadering van de Utrechtse gemeenteraad, schrijft RTV Utrecht.

"Die vloggers hebben een grote invloed gehad op de rellen zoals die er zijn geweest", zegt Den Oudsten. De aanhouding van drie vloggers heeft er volgens de burgemeester voor gezorgd dat de rellen in Utrecht zijn uitgedoofd.

Berichten van de vloggers zouden deels in besloten chatgroepen zijn geplaatst, waardoor de politie moeite had om ze te volgen. De politie had geen toegang tot deze groepen. Den Oudsten heeft dinsdag met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid overleg gevoerd om te bespreken of toegang krijgen tot afgesloten groepen op sociale media mogelijk makkelijker gemaakt kan worden.

Bij de rellen in Utrecht afgelopen week werden zo'n vijftig mensen aangehouden. Volgens de politie zijn de meesten van hen aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het negeren van een noodbevel. Drie mensen, de vloggers, werden opgepakt voor opruiing via sociale media.

Den Oudsten zei eerder al geen goed woord over te hebben voor de rellen. "Het geweld dat is gebruikt, kan absoluut niet. We moeten de daders dan ook hard aanpakken", zo zei de burgemeester maandag bij Radio M Utrecht.

Te weinig ME aanwezig tijdens rellen

RTV Utrecht meldt ook dat tijdens de vergadering bleek dat er op de eerste avond van de rellen in Utrecht te weinig agenten van de Mobiele Eenheid (ME) aanwezig waren in de stad. Veel agenten waren op vakantie of waren al ingezet op andere plekken in het land waar het onrustig was.

Het was de afgelopen week onrustig door rellen in verschillende Nederlandse steden. Zo zijn er rellen geweest in Den Haag, Rotterdam en Amersfoort. In Utrecht was het onrustig in de wijken Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen. Voor verschillende delen van de wijken werden noodbevelen afgekondigd.