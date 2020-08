Zomerstorm Francis zorgt woensdag voor onstuimig en regenachtig weer in een groot deel van het land. In het zuiden is het droger, maar ook daar waait het hard. Het wordt 17 tot 21 graden.

Er staat woensdag een vrij krachtige tot krachtige westen- tot noordwestenwind en het is bewolkt. Aan de (noord)kust kan het vanuit het westen tijdelijk regenen en stormen, mogelijk met onweersbuien.

In de ochtend zijn er landinwaarts windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur. Aan zee zijn er windstoten van 85 kilometer per uur en zelfs 95 kilometer per uur aan de westkust.

Ook is het weer wisselvallig met regenachtige perioden, vooral in het noorden en midden van het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het zuidwesten rustiger.

Het wordt gemiddeld 17 graden in het noordoosten tot 21 graden in het zuiden. Ook na woensdag is het weer wisselvallig met veel regenbuien.

