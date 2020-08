Storm Francis is officieel een zomerstorm. Dinsdagavond werd tussen 21.00 en 22.00 uur in IJmuiden gemiddeld windkracht 9 gemeten, zo meldt weerbureau Weerplaza.

Het KNMI waarschuwde dinsdag al met code geel voor zware windstoten aan de kust van Nederland. Weerplaza meldt dat de storm vanuit het Verenigd Koninkrijk via de Noordzee naar Denemarken trekt, waardoor Nederland te maken krijgt met buien en veel wind.

Volgens Weerplaza zijn in het hele land windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur mogelijk. Langs de kust kunnen zelfs windstoten tot 110 kilometer per uur voorkomen.

De verwachting is dat de wind in de loop van woensdagochtend geleidelijk zal afnemen. "Maar zeker op de Wadden blijft het tot woensdagavond nog onstuimig", aldus Weerplaza.

In augustus 2019 vond in Nederland voor het laatst een zomerstorm plaats. Op 10 augustus veroorzaakte harde wind veel schade. Zo stortte onder andere het stadion van voetbalclub AZ in Alkmaar gedeeltelijk in.

146 Zware windstoten door zomerstorm Francis

Weggebruikers moeten alert zijn

Weerplaza waarschuwt dat verzwakte bomen kunnen omvallen en adviseert vakantiegangers voorzorgsmaatregelen te nemen. Volgens Rijkswaterstaat moeten alle weggebruikers extra alert zijn. Wie met een caravan of aanhanger op pad wil, wordt daarnaast ook geadviseerd de reis uit te stellen.

Dit geldt niet alleen voor dinsdag. Het blijft namelijk tot en met woensdag hard waaien. Woensdagochtend blijft het weer in een groot deel van het land onstuimig en regenachtig. In de zuidelijke provincies is het droger, maar ook daar waait het flink. In de loop van de middag neemt de storm in kracht af.