De politie was er al langer van op de hoogte dat in een appgroep van een aantal jeugdagenten in Rotterdam racistische berichten werden verstuurd, blijkt uit een reconstructie door RTL Nieuws.

Volgens RTL Nieuws was de Rotterdamse politieleiding op 14 februari 2019 al op de hoogte van het bestaan van de appgroep. Bronnen vertellen aan RTL Nieuws dat enkele racistische teksten toen al werden voorgelezen aan de toenmalige politiechef Frank Paauw.

Dat wordt bevestigd door Carel Boers, destijds adviseur van de Nationale Politie. Hij was volgens RTL Nieuws bij het betreffende gesprek aanwezig. "Er is toen duidelijk aangegeven dat er een appgroep is en welke appjes daar rondgaan. En we hebben zeker vermeld dat het om appjes van jeugdagenten in Rotterdam gaat, maar daarna gebeurde er niks", aldus Boers in gesprek met RTL Nieuws.

De politie besloot een paar maanden geleden een onderzoek in te stellen nadat NRC screenshots van de gesprekken in de appgroep had gepubliceerd. In de groep, die door de deelnemers de Jan Smit Appgroep werd genoemd, worden mensen met een migratieachtergrond "kankervolk", "kut-Afrikanen" en "pauperallochtonen" genoemd. De screenshots die NRC in handen heeft, zijn afdrukken van conversaties tussen negen agenten van het politiebureau aan het Marconiplein.

In een reactie laat de politie aan RTL Nieuws weten dat de Rotterdamse politieleiding en klokkenluiders in februari 2019 inderdaad gesprekken hebben gevoerd. Volgens de politie was de informatie over de racistische berichten toen echter niet "concreet" en "expliciet" genoeg om er iets mee te doen.