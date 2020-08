Een veertienjarige jongen uit Utrecht is dinsdag aangehouden voor openlijke geweldpleging tijdens de ongeregeldheden in de wijk Kanaleneiland op 14 augustus.

De politie heeft eerder laten weten dat er tijdens de rellen vooral personen zijn gearresteerd vanwege een verstoring van de openbare orde. Dit betekent volgens de politie echter niet dat andere verdachten hun straf zullen ontlopen.

De politie doet daarom op dit moment onderzoek naar verdachten die bijvoorbeeld met stenen en vuurwerk hebben gegooid naar agenten. Een onderzoeksteam analyseert de beschikbare beelden en verklaringen om meer aanhoudingen te kunnen verrichten.

Na de onrust in Kanaleneiland op 14 augustus waren er nog een paar keer ongeregeldheden in verschillende Utrechtse wijken. Zo moest de politie ook optreden in Overvecht, Hoograven en Ondiep.

De Utrechtse gemeenteraadsleden komen dinsdagavond bij elkaar voor een vergadering over de incidenten.