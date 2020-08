De 59-jarige Johan van Laarhoven is dinsdag formeel opgepakt en wordt verhoord in het onderzoek naar witwassen door coffeeshopketen The Grass Company. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat dit nog niet eerder was gebeurd in het Nederlandse onderzoek.

Van Laarhoven komt in het kader van re-integratie na zijn celstraf in Thailand eind deze week met enkelband vrij.

De verdediging van de oud-coffeeshopbaas laat aan NU.nl weten de aanhouding "verrassend" te vinden. "Het zou bijzonder wrang zijn as het OM dit (de re-integratie, red.) zou beletten", aldus advocaat Geert-Jan Knoops.

Het OM zegt dat het verhoor van de voormalig coffeeshopbaas dit traject "niet zal doorkruisen". Het verhoor zal een paar dagen in beslag nemen, aldus het OM.

Van Laarhoven heeft jarenlang in een Thaise cel gezeten voor het uitgeven van witgewassen geld in Thailand. Eerder dit jaar landde hij op Schiphol en mocht hij de resterende straf in de Nederlandse cel uitzitten.

Aanhouding in Thailand na rechtshulpverzoek

Het OM opende in 2011 een witwasonderzoek en merkte Van Laarhoven als verdachte aan. Na een rechtshulpverzoek aan Thailand stuurde het OM meer informatie over het onderzoek op. Dit leidde volgens de verdediging van de oud-coffeeshophouder in 2014 tot een arrestatie in Thailand en vervolging.

In Nederland is Van Laarhoven nog niet vervolgd. Het OM gaf kort na de landing te kennen dat de zaak tegen hem in Nederland zou doorgaan. "Het strafrechtelijk onderzoek richt zich onder andere op de verdenking van grootschalige belastingfraude, het witwassen van meer dan 20 miljoen euro", aldus het OM.

Van Laarhovens vrouw werd opgepakt en veroordeeld. Zij is onlangs voorwaardelijk vrijgelaten en Knoops meldt haar snel naar Nederland te willen halen voor een hereniging.

Het is nog niet bekend wanneer een zitting in de Nederlandse strafzaak plaatsvindt. Het OM hoopt dat de inhoudelijke behandeling nog dit jaar of begin 2021 kan beginnen.