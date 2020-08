Voorafgaand aan het doodschieten van Bas van Wijk (24), was er irritatie tussen twee groepen. De vrienden van het slachtoffer dachten dat er naar ze gekeken werd door de groep van de man die heeft bekend de twintiger te hebben doodgeschoten, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

De groep rondom Van Wijk had het idee dat de groep van de schutter uit was op een horloge van een van hen. Eerder zeiden ooggetuigen al dat het slachtoffer ruzie kreeg over de diefstal van het voorwerp en dat hij hierop is neergeschoten.

De twintigjarige man die heeft bevestigd de bewuste 8 augustus geschoten te hebben, heeft de politie geleid naar een vuurwapen en het horloge. De spullen lagen in een verborgen ruimte in zijn auto. Er wordt nog getest of dit vuurwapen inderdaad gebruikt is om Van Wijk mee dood te schieten.

Het voorarrest van de verdachte is maandag met negentig dagen verlengd, hij wordt primair verdacht van moord, dan wel gekwalificeerde doodslag of doodslag. Gekwalificeerde doodslag betekent dat iemand om het leven is gebracht om een ander feit, zoals bijvoorbeeld diefstal, te verhullen.

Ook wordt hij verdacht van afpersing. Drie andere verdachten zijn vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs voor hun betrokkenheid.