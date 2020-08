Nederland krijgt woensdag te maken met zomerstorm Francis. Weerplaza waarschuwt dat verzwakte bomen kunnen omvallen en adviseert vakantiegangers voorzorgsmaatregelen te nemen.

De wind neemt dinsdagavond al flink toe. Aan zee wordt het stormachtig met zware windstoten tot 100 kilometer per uur.

In de nacht van dinsdag op woensdag trekt de wind verder aan. Langs de kust kan het enige tijd gaan stormen uit westelijke of zuidwestelijke richting. Landinwaarts worden zware windstoten van mogelijk van 75 tot 100 kilometer per uur verwacht.

Woensdagochtend blijft het onstuimig en regenachtig in een groot deel van het land. In de zuidelijke provincies is het droger, maar ook daar waait het fors.

Verzwakte bomen kunnen omwaaien

Veel bomen zijn verzwakt door de droogte en dus kunnen veel takken naar beneden komen, waarschuwt Weerplaza. "Bij de meest heftige windstoten zullen zeer waarschijnlijk diverse verzwakte bomen omwaaien. Vooral in stedelijk gebied kan dit hier en daar voor schade zorgen."

Ook adviseert de weerdienst vakantiegangers voorzorgsmaatregelen te nemen. "Zorg ervoor dat de tent goed vast staat met extra scheerlijnen en bezitters van een caravan doen er verstandig aan om hun voortent nog even goed vast te zetten. Bij een vertrek op woensdag vanaf de camping is het raadzaam om de vakantie iets eerder te beëindigen."

Woensdagmiddag neemt de storm in sterkte af. Donderdag waait het nauwelijks, blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt zelfs de zon geregeld door.